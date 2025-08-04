Hamas'tan "İsrailli esirlere yiyecek ulaştırma" taleplerine yanıt

Abluka nedeniyle Gazzeliler açlıktan kırılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlere gıda ve ilaç temini için Kızılhaç'a yaptığı çağrıya Hamas'tan yanıt geldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tüm Filistinliler için insani koridorlar açılması" şartıyla İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması için Kızılhaç'tan gelecek her türlü talebe yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.



Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Kassam Tugayları, Kızılhaç'tan gelecek İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönündeki her türlü talebe olumlu yaklaşmaya ve yanıt vermeye hazırdır." dedi.



"KASTEN AÇ BIRAKILMIYORLAR"

Ebu Ubeyde, "Bunu kabul etmek için Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde halkımıza gıda ve ilaç ulaşımını sağlayacak insani koridorların sürekli ve doğal şekilde açılması ve esirlere paket teslimatı yapılacağı zamanlarda her türlü uçuşun durdurulmasını şart koşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Kassam Tugayları'nın "İsrailli esirleri kasten aç bırakmadığını" vurgulayan Ebu Ubeyde, esirlerin, Filistin halkının yediğini yediklerini belirtti.



Ebu Ubeyde, İsrail'in "Filistin halkına karşı uyguladığı aç bırakma politikası ve abluka devam ederken İsrailli esirlerin özel bir ayrıcalık elde edemeyeceğini" vurguladı.



"TERK EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Kassam, 2 Ağustos'ta da İsrailli esirlerden Evyatar David'in paylaşılan videosunun devamını yayınlamıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.



Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.



NETANYAHU "ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI" DEMİŞTİ

Öte yandan, Gazze Şeridi'ni abluka ve saldırılarla kıtlığa sürükleyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin "sistematik ve kasıtlı açlığa maruz bırakıldığını ve Hamas'ın eylemlerinin uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu" ileri sürmüştü.