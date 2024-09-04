Hamas'tan İsraillilere: "Saldırılar durursa rehineler canlı döner"

Hamas, İsrail'in saldırı durdurmadıkça rehinelerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildiren bir mesaj yayımladı.



Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, rehineler canlı olarak döner" ifadelerine yer verildi.

"NETANYAHU'NUN İKTİDARDA KALDIĞI HER GÜN YENİ BİR TABUT DEMEK"



Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli rehinelerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir" denildi.



Video görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak" ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı altı rehineye atıfta bulunan, altı kırmızı "X" işareti yer aldı.



İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı.

GAZZE'DE ÖLÜ BULUNAN ALTI REHİNE



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde altı İsrailli rehinenin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.



Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu rehinelerin ölümünden sorumlu tutmuştu.



Netanyahu ise hükümetin kalan rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

