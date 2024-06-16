Hamas'tan Kurban Bayramı mesajı: Yardım çabalarını artırın

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sekiz ayı aşkın bir süredir devam eden "imha savaşı" karşısında yardım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.



Kurban Bayramı için bir açıklama yapan Hamas, "Filistin halkının direnci ve kutsal mekânlarını savunmasına" destek isterken, "devam eden soykırım, etnik temizlik ve açlık karşısında yardım çabalarının arttırılması" çağrısı yaptı.

Bu yılki Kurban Bayramı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 37 bin Filistinlinin hayatına mal olan ve insani bir krize yol açan acımasız saldırılarının devam ettiği bir döneme denk geldi.

Bölgenin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle harabeye dönmüş durumda.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) göre Gazze'deki insanlar için hiçbir yer güvenli değil ve koşullar içler acısı.