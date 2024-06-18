Hamas'tan müdahale çağrısı: "İsrail aç bırakma politikası uyguluyor"

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının kapatılması, yardım ve mal girişinin engellenmesi sonucu kuzey başta olmak üzere bölgede açlığın giderek artması üzerine yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlıların da arasında olduğu sivillere karşı yürütülen aç bırakma savaşı devam ediyor. Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere açlık ve insani felaketin izleri giderek artıyor" denildi.



"Nazi işgalci hükümet, Gazze'yi tam bir ablukaya alarak, sınır kapılarını kapatarak ve yardım girişlerini engelleyerek savunmasız sivillere karşı en çirkin toplu cezalandırmayı uyguluyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasına acilen son verilmesi istendi.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma Gazze halkına yardımların ulaştırılması ve işlenen soykırımın durdurulması için acil kararlar alması çağrısı yapılırken, İslam dünyası ve Arap ülkelerinden de Gazze'nin sınır kapılarının açılması ve yardımların girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması istendi.



Gazze'deki hükümet, dün, İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığını, açlığı derinleştirdiğini ve insani durumu kasten ağırlaştırdığını bildirmişti.

