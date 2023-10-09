Hamas'tan müzik festivaline baskın: 260 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarında hafta sonu çölde düzenlenen bir elektronik müzik festivali, Hamas militanlarının motorlu paraşütlerle baskın düzenlemesiyle kabusa dönüştü.



Hamas militanları İsrail'in güneyine motorlu paraşütlerle sızdı. O anlar Gazze yakınındaki bir partiden de görüntülenmişti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde festivale katılan İsrailli gençlerin çölde dans ettiği sırada gökyüzünde paramotorlu paraşütlerin belirdiği görülüyor.



Yayınlanan videolarda Hamas militanlarının yere indikten sonra rastgele ateş açmaya başlıyor, onlarca insan panik içinde araçlarına doğru koşuyor.



İsrail'deki gönüllü acil müdahale grubu ZAKA'ya göre, Pazar günü konser alanından en az 260 ceset çıkarıldı. Ülke genelinde en az 700 kişi hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre onlarca kişi hâlâ kayıp; İsrail medyası bu rakamın 100'ün üzerinde olduğunu öne sürüyor. Hamas, rehinelerin Gazze'deki tünellerde ve diğer güvenli yerlerde tutulduğunu söylüyor.



Bunlardan kaçının festivalden alındığı henüz bilinmiyor.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti Haberi Görüntüle