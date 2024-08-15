Hamas'tan öldürülen İsrailli rehine için açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, bir Hamas muhafızı tarafından öldürülen İsrailli rehine hakkında açıklamalarda bulundu. Ubeyde yaptığı açıklamada, rehineyi öldüren muhafızın iki çocuğunu İsrail saldırısında kaybettiğini ve intikam için hareket ettiğini belirtti.

Hamas'tan öldürülen İsrailli rehine için açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli rehinenin kendisini korumakla görevli bir Hamas muhafızı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Düşman esirleri korumakla görevli asker, bir Siyonist esiri vurarak öldürdü. Düşman hükümet bu katliamların ve Siyonist mahkumların hayatlarını etkileyen tepkilerin tüm sorumluluğunu taşımaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Olayı araştırmak için bir komite oluşturulduğu belirtilmişti.

Bugün konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, İsrailli rehineyi öldüren muhafızın iki çocuğunu saldırısında kaybettiği açıklandı.

İki çocuğunu saldırıda kaybeden Hamas muhafızının, aldığı talimatları uygulamayarak "intikam için hareket ettiği" belirtildi.

Hamas sözcüsü Ubeyde, olayın örgütün etiğini temsil etmediğini ve talimatları tekrar teyit edeceklerini söyledi.

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