Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Paraguay'ın Hamas'ı terör örgütü listesine alma kararına tepki gösterilerek, "Bu tür kararlar, işgal ve saldırganlığa karşı halklara mevcut tüm yollarla direnme hakkı veren uluslararası yasalara aykırı olduğu gibi iki halk arasındaki ilişkilere de zarar vermektedir" denildi.



Bu tür kararların Filistin halkına karşı işlediği suçları ve yıllardır sürdürdüğü terörü devam ettirmesi konusunda İsrail'i cesaretlendirdiği ifade edilen Hamas açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele veren Hamas, bir direniş hareketidir. Hiç kimseye düşman değiliz, mücadelemiz yalnızca İsrail işgaline karşıdır."



Hamas açıklamasında ayrıca Paraguay'a en kısa sürede bu karardan geri adım atarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermesi ve savaş suçlusu İsraillilerin yargılanması için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.



Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez imzasıyla dün yayımlanan kararnamede, "Hizbullah, DAEŞ, El Kaide ve Hamas'ın terör örgütleri listesine alındığı" belirtilmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paraguay'ın bu kararına destek vermiş ve daha fazla ülkenin bu adımı atması için çalıştıklarını ifade etmişti.

