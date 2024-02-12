Hamas'tan Refah açıklaması: Soykırım savaşının devamı

İsrail, Gazze'deki bombardımandan kaçarak sığındığı, güneydeki Refah kentine yönelik bu sabah saldırı başlattı.



Hamas, yaptığı açıklamada, Refah'a yönelik saldırının, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım savaşın" ve zorla yerinden etme girişimlerinin bir devamı olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de İsrail ve Hamas'ın ateşkese varması için çağrısını yineledi.



DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dubai'deki 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde, Gazze'ye şimdiye kadar gönderilen tıbbi yardımların "okyanusta bir damla olduğunu" ve oradaki ihtiyacın her gün büyümeye devam ettiğini söyledi.