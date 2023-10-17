Hamas'tan rehine mesajı

İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze’de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.



Hamas askeri kanadının sözcüsü, "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz. Şartlar sağlandığında onları serbest bırakacağız." dedi.



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Hamas'ın eski lideri Halid Meşal de konuştu. İsrail'in elinde yaklaşık 6 bin Filistinli rehine olduğunu; onları ellerindeki İsrailli rehinelerle değiştirmek istediklerini belirtti. Meşal, Gazze'deki Filistinlilerin bulundukları yerden göçe zorlanmasının Arap ülkelerindeki güvenliği riske atacağını duyurdu.