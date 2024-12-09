Hamas'tan Suriye için ilk açıklama: Özgürlük ve adalet vurgusu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yeni dengelerin kurulması bekleniyor.

Yeni dönem için adımları merak edilen aktörlerden biri de Hamas.



Filistinli örgüt, bugün yaptığı açıklamada, Suriye halkını özgürlük ve adalet isteklerine ulaştıkları için kutladı.



Hamas, Suriye'nin ulusal birliğinin, Filistin halkını desteklemedeki tarihi ve önemli rolünü sürdürmesine imkan vereceğini umduğunu ifade etti.