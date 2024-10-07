Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e füzeler fırlatıldı. İsrail ordusu, başkent Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin duyulduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını doğruladı.

Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

ablukası altındaki 'den başkent Tel Aviv'e füzeler fırlatıldı.

İsrail ordusunun Homefront komutanlığı, füzelerin fırlatılmasının ardından Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu. 

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını doğruladı.

İsrail, Tel Aviv'in yanı sıra Holon ve Bat Yam da dahil olmak üzere yakın şehirlere beş adet füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Hamas'ın füze saldırısı, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının yıldönümüde gerçekleşti.

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