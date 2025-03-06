Hamas'tan Trump'a yanıt: "Tehditleri Netanyahu'yu cesaretlendiriyor"

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik tehditlerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasından çekilmek ve Gazze'ye yönelik ablukayı yoğunlaştırmak için cesaret verdiğini açıkladı.



Hamas Sözcüsü Abdüllatif El Kanua, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Geride kalan İsrailli tutukluların serbest bırakılmasının en iyi yolu, ateşkesin ikinci aşamaya geçmesi ve İsrail'in arabulucuların himayesinde imzalanan anlaşmaya uymaya zorlanmasıdır" dedi.

TRUMP'IN HAMAS'A TEHDİDİ



Trump, Hamas'tan tüm rehineleri derhal, ölü rehinelerin kalıntıları da dahil olmak üzere "serbest bırakmasını" talep etmişti.



ABD Başkanı, yaptığı açıklamada "Rehineler serbest bırakılmazsa, bu sizin için cehennem olacak. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerle görüştüm. Bu sizin son uyarınız" ifadelerini kullanmıştı.

