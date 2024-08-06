Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür

Hamas lideri İsmail Haniye, geçtiğimiz hafta Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmişti. Haniye, önce Tahran’da ardından da Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Haniye için düzenlenen cenaze törenine geniş katılım sağlayan Türkiye’ye özel olarak teşekkür edildi.

Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür
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Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail’in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Haniye, önce Tahran’da ardından da Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilmişti.

Törene ilişkin Hamas tarafından “teşekkür” mesajı yayınlandı.

“Tüm ülkelere en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunarız” ifadelerinin kullanıldığı mesajda, “Hareketin lideri, şehit lider İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla Doha'daki taziye meclisine bizzat katılarak, resmi açıklama ve mesajlarla, telefonla arayarak ya da çeşitli sosyal medya hesaplarından etkileşimde bulunarak taziye ve taziyelerini sunan tüm ülke liderlerine, hükümet ve parlamento başkanlarına, bakanlara, büyükelçilere, şahsiyetlere, alimlere, Filistinli grupların liderlerine, siyasi, hizipçi, dini ve halk delegasyonlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Haniye için cenaze töreni düzenleyen İran yönetimine, liderlerine ve halkına teşekkür edildi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Açıklamada Katar ve Türkiye’ye özel teşekkür edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve yetkililere ilk andan itibaren taziye ziyaretinde bulunan ve şehit lider ile korumasının cenaze törenlerine geniş resmi, parlamenter ve halk delegasyonuyla katılan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanına, hükümetine, parlamentosuna ve halkına teşekkür ederiz” ifadeleri kullandı.

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