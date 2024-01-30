Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması: Teklifi inceliyoruz

Hamas, Gazze'de İsrail ile savaşta yeni bir ateşkes önerisi üzerinde çalışacaklarını açıkladı.



Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Paris'teki görüşmelerin ardından sunulan ateşkes önerisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Hamas yönetiminin, Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin gerekenleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını belirten Heniyye, konuyla ilgili inceleme ve görüşmelerin yapıldığını aktardı.



İSRAİL'İN KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ



Heniyye, Hamas'ın önceliğinin İsrail'in askeri harekâtını sonlandırmak ve İsrail kuvvetlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.



İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği de iddia edilmişti.



Tarafların anlaşması halinde Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarını durdurması bekleniyor.



İSRAİL GÜÇLERİ HASTANE BASTI



İsrail güçleri, bugün Batı Şeria'da doktor ve hasta kılığına girerek hastane bastı. Baskında hastanede tedavi gören 3 Filistinli öldürüldü. İsrail, ölen kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti.



Hastane baskınının bölgedeki çatışmaları şiddetlendirebileceği belirtilmişti.

PARİS'TE NE OLUYOR?



Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını açıklamıştı.



Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin basına sızın maddelerin doğru olmadığını duyurmuştu.