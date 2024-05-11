Hamas'tan yeni rehine videosu

Hamas, İsrailli rehineye ilişkin kısa bir video yayınladı, devamının geleceğini bildirdi.

Hamas medya kuruluşlarının haberlerine göre Filistinli grup, bugün ilerleyen saatlerde İsrailli rehine Nadav Popplewell'in durumuyla ilgili bir video yayınlayacak.



Hamas, bugün erken saatlerde 51 yaşındaki rehinenin sağ gözünde morluk olduğunu gösteren kısa bir video yayınladı.

Popplewell bu videoda adını doğruladı. Videonun ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.