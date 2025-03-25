Hamas'tan yeni rehine videosu: "Eskiden ismimiz vardı, şimdi sayıdan ibaretiz"

Hamas, iki İsrailli rehine Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana'nın videosunu paylaştı. Rehineler, İsrail'in yeni saldırılarının sonları olacağını söyledi.

Rehineler, daha önce Hamas'ın serbest bıraktığı isimlere seslendi. Gazze'de esirken maruz kaldıkları zorlukları anlatmalarını istediler.

Rehineler, "Ben 21 numara. Ben 22 numara. Düne kadar bir ismim, kimliğim ve umudum vardı. Bugün ise yalnızca bir sayıda ibaretim." diye konuştu.

MISIR YENİDEN TEKLİF SUNDU

Mısır da Gazze'de yeniden ateşkes için teklif sundu. Plana göre Hamas'ın her hafta 5 rehineyi serbest bırakması gerekiyor.



İsrail'in de ilk haftanın sonunda ateşkesin 2. aşamasını uygulamaya başlayacağı öngörülüyor.



Hamas ve Washington'ın bu teklifi kabul ettiği belirtiliyor. Ancak Tel Aviv henüz yanıt vermedi.

Mısır'ın planı İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için bir takvim de sunuyor. Bu çekilmenin Amerikan güvencesinde olacağı belirtiliyor.

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nden iki roket fırlatılması üzerine Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılması talimatı verdi.



İsrail ordusunun saldırı hazırlığındaki noktalar arasında Cebaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgesi yer aldı.