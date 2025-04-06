Hamas'tan yeni rehine videosu: "Gazze'de ölüyoruz"

Hamas bir kez daha Gazze'de tutulan rehinelere ait görüntüleri yayınladı.



Kassam Tugayları'nın yayımladığı son görüntülerde, elinde bandaj olduğu görülen bir rehine, tutulduğu binanın İsrail tarafından bombalandığını söyledi.



Bombardımanın ardından 30 metre derinlikteki tünele geri döndüğünü anlatan esir, "Gazze'de ölüyoruz." diyerek İsraillilerden Netanyahu hükümetine baskı yapmalarını istedi.

"DEVLETİN SİZE SÖYLEDİKLERİNE İNANMAYIN"



Görüntüdeki diğer rehine ise "Devletin size söylediklerine inanmayın. Onlar, Hamas'a baskı yaptıklarını söylüyorlar ama işte baskının sonucu bu." diyerek, diğer rehinenin saldırıda aldığı yaraları gösterdi.



Kassam Tugayları, son olarak 24 ve 29 Mart'ta elindeki rehinlerin görüntülerini yayımlamıştı.



İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından ateşkesi bozmuş ve 18 Mart sabahı Gazze'de şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

