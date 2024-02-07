Hamas'tan yeni teklif: 3 aşamalı ateşkes planı

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurmuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Hamas'ın rehine anlaşması çerçevesine verdiği yanıtı gözden geçiriyoruz, çarşamba günü İsrail hükümeti ile görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Arap basınına göre Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara yanıt olarak 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes teklifinde bulundu.



Reuters tarafından görülen bir belgeye göre Hamas'ın sunduğu 3 aşamalı ateşkes planının koşulları; 7 Ekim'de ele geçirilen İsrailli rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilmesini, Gazze'nin yeniden inşasının güvence altına alınması, İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesi ve cenazelerin iade edilmesini içeriyor.



Hamas'tan esir takası ve ateşkese olumlu yanıt: Gözler İsrail'de Haberi Görüntüle Belgeye göre ikinci aşamada İsrailli erkek rehinenin belirsiz sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi karşılığında tamamen serbest bırakılması önerildi.



Üçüncü aşamada ise cenazelerin takas edileceği 45 günlük bir ara verilmesi planlanıyor.