Hamas: Witkoff'un önerisini reddetmedik, savaşı sonlandıracak garantiler istedik

Hayye, Witkoff'un ateşkes önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bir ses kaydı yayınladı.



Ses kaydında Hayye, İsrail'in, "Kan dökmeye, (Filistinlileri) sırtından vurmaya, zorla yerinden etmeye geri dönmemesi ve insani yardımların girişinin garanti altına alınması için" Witkoff'un önerisinde bazı değişiklikler talep ettiklerini kaydetti.



Hamas'ın, kalıcı ateşkese varılması için yeni ve ciddi müzakerelere girmeye hazır olduğunu ifade eden Hayye, arabulucularla temasların sürdüğüne işaret etti.



Gazze'de bir anlaşmaya varılmasının önündeki temel engelin; şahsi ve ideolojik sebeplerden ötürü savaşın sonlanmasını istemeyen Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet olduğunu dile getiren Hayye, ateşkesin ihlal edilip saldırıların yeniden başlamasından bu yana sunulan tüm ateşkes tekliflerine esnek ve pozitif yaklaştıklarına işaret etti.



Hayye, ateşkes tekliflerinde "tüm esirlerin salıverilmesi karşılığında savaşın sona ermesinin garanti edilmesini" öngören vizyonlarını ortaya koyduklarını ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.



İsrail'in Gazze'de kurduğu insani yardım dağıtım merkezleri ve bu yerlerde "aç Filistinlilere" düzenlenen saldırılara da değinen Hayye, "ABD'nin, son olarak Gazze’de ateşkes sağlanmasını öngören karar tasarısına veto vermesinde olduğu gibi siyasi ve de askeri desteği olmasaydı, İsrail Refah'ta olduğu gibi yiyecek bir lokma peşinde koşanlara karşı katliam işleyemezdi." dedi.



Hayye, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi, acil yardım girişinin yapılması ve ablukanın sona ermesini öngören bir anlaşmaya varmak için tüm taraflarla sürekli çalışma içinde olduklarını kaydetti.