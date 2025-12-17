Hamburg Başkonsolosu Alver'e Togg eşlik etti

İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME MESAJI

Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu Ateşesi Mücahid Yılmaz'ın ve Hamburg Eyaleti'nin Federal Hükümet, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Liv Assmann da katıldığı kabulde Başkonsolos Alver, Belediye Başkanı Tschentscher'e hediye takdiminde bulundu.

Ardından Tschentscher ile Alver, Senato Odası'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile Hamburg arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Alver, Türkiye ile Almanya arasındaki mevcut iş birliğini daha da derinleştirmeyi ve özellikle Hamburg ile ilişkileri ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

2 MİLYAR EURO'YA YAKIN TİCARET HACMİ

Ekonomik ilişkilere de değindiklerini belirten Başkonsolos Alver, Türkiye ile Hamburg arasındaki yıllık ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar 900 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Hamburg'un ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyleyen Alver, Hamburg'un da Türkiye için yaklaşık 15 önemli tedarikçi bölgeden biri olduğunu kaydetti. Türkiye'den Hamburg'a başta tekstil, demir-çelik ürünleri ve gıda olmak üzere çeşitli ürünlerin ihraç edildiğini belirten Alver, lojistik, deniz taşımacılığı ve yenilenebilir enerji alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.