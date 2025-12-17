Hamburg Başkonsolosu Alver'e Togg eşlik etti
17.12.2025 14:50
İHA
Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Berati Alver, belediye binasına yerli Togg otomobili eşliğinde ulaştı. Alver, Almanya-Türkiye ilişkilerini geliştirme mesajı verdi.
Almanya‘da Eylül ayında Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu olarak göreve başlayan Berati Alver, başkonsolsluk görevine başladığına ilişkin kabul belgesini almak üzere Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher tarafından resmi tören ile ağırlandı.
Alver'in Hamburg Belediye Sarayı'na ziyareti öncesinde, resmi protokol kapsamında binaya Türk bayrağı asıldı. Başkonsolos Alver'in belediye sarayına gelişinde makam aracına Türkiye'nin yerli ve milli üretimi Togg otomobilinin eşlik etmesi dikkat çekti.
Berati Alver (soldan ikinci)
İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME MESAJI
Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu Ateşesi Mücahid Yılmaz'ın ve Hamburg Eyaleti'nin Federal Hükümet, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Liv Assmann da katıldığı kabulde Başkonsolos Alver, Belediye Başkanı Tschentscher'e hediye takdiminde bulundu.
Ardından Tschentscher ile Alver, Senato Odası'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile Hamburg arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Alver, Türkiye ile Almanya arasındaki mevcut iş birliğini daha da derinleştirmeyi ve özellikle Hamburg ile ilişkileri ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.
2 MİLYAR EURO'YA YAKIN TİCARET HACMİ
Ekonomik ilişkilere de değindiklerini belirten Başkonsolos Alver, Türkiye ile Hamburg arasındaki yıllık ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar 900 milyon euro seviyesinde olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, Hamburg'un ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyleyen Alver, Hamburg'un da Türkiye için yaklaşık 15 önemli tedarikçi bölgeden biri olduğunu kaydetti. Türkiye'den Hamburg'a başta tekstil, demir-çelik ürünleri ve gıda olmak üzere çeşitli ürünlerin ihraç edildiğini belirten Alver, lojistik, deniz taşımacılığı ve yenilenebilir enerji alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.