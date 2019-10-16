Almanya’da Hamburg-Schenelsen Havalimanı’nda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuşlar yeniden başlatıldı.
Hamburg Havalimanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yakınında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle dün havalimanının uçuşlara kapatıldığı hatırlatıldı.
Bombanın etkisiz hale getirildiği ve havalimanının uçuşlara açıldığı belirtilen açıklamada, yolculardan hava yolu şirketleriyle irtibata geçerek mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi.
THY UÇAĞI BREMEN'E İNDİ
THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'nin dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi.
Yolcu trafiği bakımından Hamburg Havalimanı, Almanya'nın en yoğun beşinci havalimanı olarak dikkati çekiyor. Havalimanından, geçen yıl 17 milyon 231 bin 667 yolcu seyahat etti.