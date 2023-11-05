Hamburg Havalimanı'nda panik: Türk baba 4 yaşındaki kızını rehin aldı

Polis şüpheli şahısla müzakere edebilmek için havalimanına Türkçe bilen tercüman çağırdı. Polisin "velayet tartışması" olarak değerlendirdiği ihlalden ilk etapta 27 uçuş ve 3 binden fazla yolcu etkilendi. Bu sabahki seferlerin de yapılmayacağı bildirildi.



Polis gece boyunca rehin aldığı çocuğunu bırakması için şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin eşinin, olaydan kısa süre önce polise çocuk kaçırma ihbarı yaptığı ortaya çıktı.



Alman basını şüphelinin, çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gitmek istediğini yazdı. Alman polisi olayın devam ettiğini ve havalimanından uçuşların halen yapılamadığını açıkladı.

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