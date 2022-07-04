Hamburg'da olası doğalgaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde

Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğal gaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 15:45

Hamburg'da olası doğalgaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde

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Welt am Sonntag gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğal gaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir" dedi.

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğalgaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.

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