Hamburg'da tren istasyonunda "silah ve kesici alet" araması

Almanya'da dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Hamburg şehrindeki merkez tren istasyonunda yerel saatle 18.05'te bir kadının tren bekleyen yolculara rastgele saldırdığı olayda 4'ü ağır şekilde yaralanan 18 kişinin tedavileri sürüyor.

Alman polisi ile Alman Devlet Demiryolları (Deutsche Bahn) ve özel şirket Hochbahn güvenlik görevlileri, Hamburg Merkez Tren İstasyonu‘nda silah, bıçak ve alkol kontrolü yaptı. Yapılan aramalarda tren istasyonu ve çevresinde 1 Ekim 2023'ten itibaren uygulanan silah taşıma yasağını yok sayarak üzerinde bıçak, silah ve alkol bulunduran kişilere işlem yapıldı.



Öte yandan, Alman medyasında bugün yer alan haberlerde saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve birkaç gün önce psikiyatri merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.



GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI



Hamburg'daki tren istasyonunda saldırının ardından 350 polis, 60 federal polis (Bundespolizei), 50 itfaiye ve acil sağlık personeli ile 20 Alman Kızılhaçı Kriz Müdahale Ekibi olmak üzere toplam 480 görevlinin katıldığı geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Saldırının ardından olayın gerçekleştiği alan geçici olarak kapatılmış ve adli incelemeler yapılmıştı. Saldırganın 39 yaşında Almanya vatandaşı bir kadın olduğu tespit edilmişti. Saldırgan, olay yerinde iki yolcunun müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş, Federal Polis ile Deutsche Bahn ve Hochbahn güvenlik görevlilerinden oluşan 4 kişilik bir ekip tarafından tutuklanmıştı.



MERZ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI



18 kişinin yaralandığı olaydan sonra Federal Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher (SPD) ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Başbakan Merz, "Hamburg'dan gelen haberler beni derinden etkiledi. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle" açıklamasında bulunmuştu. Merz, olay yerindeki tüm görevlilere teşekkür ederek, federal hükümetin her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.



Hamburg Eyalet Parlamentosu Başkanı Carola Veit ise yaptığı açıklamada, "Hamburg'daki bıçaklı saldırı beni derinden sarstı. Olayda yaralanan herkese Hamburg Parlamentosu adına acil şifalar diliyorum. Tüm kurtarma ekiplerine, polislere ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.