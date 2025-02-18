Hamile kadın "emojiyle" işten çıkartıldı: 94 bin sterlin tazminat kazandı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yatırım danışmanı olarak çalışan Paula Miluska, hamileliği sırasında yaşadığı sabah bulantıları nedeniyle evden çalışma talebinde bulundu.

Ancak işveren Ammar Kabir, Miluska’yı "belirsiz bir mesaj"la işten çıkardı.

İşten çıkarma mesajında, şirketin zor bir dönemden geçtiği ve ofiste çalışabilecek birine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, mesajın sonunda "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacak çok şeyimiz var" ifadeleri ve "jazz hands" emojisi kullanıldı.

Miluska, mahkemeye başvurarak hamileliği nedeniyle haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü ve 94 bin sterlin (yaklaşık 4.3 milyon Türk Lirası) tazminat kazandı.



EVDEN ÇALIŞMA TALEBİ SONRASI İŞTEN ÇIKARMA



Miluska, Mart 2022’de Roman Property Group Limited’te çalışmaya başladı ve Ekim 2022’de hamile olduğunu öğrendi. Bir süre sonra şiddetli sabah bulantıları nedeniyle çalışma saatlerini ayarlamak zorunda kaldı. Miluska, işverene evden çalışmanın daha uygun olacağını belirterek, bunun doktorların önerisi olduğunu bildirdi.



Ancak işveren Kabir, 1 Aralık’ta Miluska'ya gönderdiği mesajda, "Ofiste olmadan işler yürütülemez" diyerek, sabah bulantılarının işten çıkarılmasına gerekçe yapıldığını ima etti. Mesajda "Bunu kişisel algılamazsın umarım, ama gerçekten zorlanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Miluska, mesajı aldıktan sonra işten çıkarıldığını anlayarak şu yanıtı verdi: "Hamile olduğumu söylediğimden beri anlaşmalı olarak elimden geldiğince evden çalıştım. Ancak sabah bulantılarım nedeniyle işe gidemez hale geldim. Yine de yeni bir müşteri anlaşması sağladım ve buna rağmen şimdi işten çıkarılıyorum?"



MAHKEME KARARI



Mahkeme hakimi Garry Smart, bu mesajın "iş ilişkisini sona erdirme" anlamına geldiğine karar verdi. Miluska’nın hamileliği nedeniyle işten çıkarılmasının haksız olduğuna hükmederek, 94 bin sterlinlik tazminat ödenmesine karar verdi.