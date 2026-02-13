Hamileliğini gizledi, doğurduğu bebekleri dondurucuya sakladı

Fransa’nın doğusunda iki bebeğin cesedi aile evindeki dondurucuda bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan anne hakkında dava açıldı ve zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Savcı Cedric Logelin, 50 yaşındaki kadının Paris’te gözaltına alındığını ve yeni doğan bebeklerini dondurucuya koyduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

DONDURUCUDA İKİ CESET BULUNDU

Vahşet, kadının Aralık ayında Fransa’nın doğusundaki aile evini ani şekilde terk etmesinin ardından ortaya çıktı. Evi terk eden kadın, yaşları 14 ile 20 arasında değişen dört çocuğunu, onların babasını ve başka bir ilişkiden olan beşinci çocuğunu geride bıraktı.

Salı günü bir aile üyesi, evdeki dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cesedini buldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis aynı dondurucuda bir poşete sarılmış ikinci bir bebeğin cesedini daha tespit etti.

İKİ HAMİLELİĞİNİ DE HERKESTEN GİZLEMİŞ

Savcının açıklamasına göre kadın, hamileliklerini ailesinden ve çevresinden gizlemek için aylarca bol kıyafetler giydi.

Şüpheli, bebeklerin tam olarak ne zaman doğduğunu hatırlayamadığını, ancak doğumların 2011 ile 2018 yılları arasında gerçekleştiğini söyledi.

Sorgu sırasında sık sık ağladığı ve çocukları ile ailesi için üzgün olduğunu dile getirdiği belirtildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Bebeklerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla cuma günü otopsi yapılacağı bildirildi. Olay, Fransa’da son yıllarda gündeme gelen şüpheli bebek ölümleri vakalarına bir yenisini ekledi.