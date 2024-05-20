Hamilelikte stres erkek çocukta IQ düşüklüğüne neden oluyor

Hamilelik sırasında stresin bebek için iyi olmayacağı bilim dünyasında kabul gören bir gerçek.



Ancak yeni araştırmalar stres hormonunun erkek ve kız çocukları üzerinde farklı etkileri olduğunu ve hatta kız çocuklarının IQ puanlarının daha yüksek olmasına yol açabileceğini ortaya koyuyor.



Uzmanlar, çocuklar yedi yaşına geldiklerinde, annelerinin hamilelik sırasında yaşadıkları stresin kız ve erkek çocukların IQ'larını farklı şekilde etkileyebileceğini düşünüyor.



Danimarka'daki Odense Üniversite Hastanesi'nden araştırmacılar stres hormonunun erken dil gelişimini ilerletebileceğiniortaya çıkarmıştı.

BİLİŞSEL İŞLEVİ ETKİLİYOR



Şimdi aynı ekip, hamileliğin üçüncü üç aylık döneminde (yaklaşık 37-42 hafta arası) stres hormonunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde bilişsel işlevi etkileyebileceğini söylüyor.



Araştırmalarını Stockholm'de düzenlenen 26. Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde sunan araştırmacılar, plasentanın oynadığı rol nedeniyle kız çocuklarının kortizol maruziyetine daha az duyarlı olabileceğini öne sürdü.

İKİ CİNSİYETTE FARKLI SONUÇ



Hamilelik sırasında kız çocuk taşıyan kadınlar daha fazla kortizol salgılama eğilimindedir, ancak plasentadaki bir enzim bunun ne kadarının fetüse ulaşacağını kontrol eder.



Araştırmacılar, erkek çocukların kortizol maruziyetine karşı daha savunmasız olabileceğini, koruyucu enzimin faydalarına sahip olmadıklarını düşünüyor.

943 ANNE VE ÇOCUK GÖZLEMLENDİ



Yeni çalışma için araştırmacılar 943 hamile kadının kortizol ve kortizon seviyelerini ölçtüler. Çocuklar doğduktan sonra bu seviyeleri, yedi yıl sonra ölçülen IQ'ları ile karşılaştırdılar.



Anne karnında daha yüksek kortizol seviyelerine maruz kalan erkek çocukların IQ puanlarının daha düşük olduğu ortaya çıktı.



Ancak araştırmacılar, kortizol kanda değil de idrar örneklerinde bulunduğunda kızların IQ'larının daha yüksek olduğunu fark etti.

Bu da demek oluyor ki stres hormonu erkeğe ulaştığında IQ düşüklüğüne neden olurken kız çocuğa ulaştığında IQ'nun yükselmesini sağlayabiliyor.