Han Yunus'ta İsrail saldırıları: Nasır hastanesi kriz içinde, yaralılar için yer kalmadı

İsrail'in saldırılarını artırdığı Han Yunus'ta hastaneler zorlu koşullarla mücadele ediyor.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin en büyük hastanesi Nasır'daki doktorlar, İsrail'in hava saldırıları ve topçu ateşi ile sokaklardaki çatışmalar devam ederken yaralılarla dolup taşan tesisten malzeme talebinde bulundu.
İngiliz The Guardian gazetesi, kentteki duruma ilişkin kapsamlı bir haber hazırladı.
AFP haber ajansına konuşan hastane müdürü Muhammed Zakut, “Daha fazla hasta için yer yok. Ameliyathanelerde yer yok. Tıbbi malzeme eksikliği var, bu yüzden hastalarımızı kurtaramıyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi (OCHA) da hastanenin “kan üniteleri, tıbbi malzeme ve hastane yataklarının korkunç eksikliği nedeniyle yeni bir kitlesel zayiat akını” ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin, Han Yunus'a yeni bir kara saldırısı başlatmasından bu yana 70'ten fazla kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Reuters'a konuşan bölge sakinleri, İsrail tanklarının, kentin merkezindeki Bani Suhaila kasabasına doğru ilerlediğini, askerlerin kasabanın mezarlığını aradığını ve diğerlerinin de yüksek binaların çatılarını ele geçirerek zaman zaman silahlarını ateşlediğini söyledi.
TAHLİYE EMİRLERİ GÜVENSİZ BÖLGELERE GÖÇE ZORLUYOR
Yardım kuruluşları, İsrail güçlerinin Han Yunus ve el-Mevasi kıyı bölgesinin bazı kesimlerinde tahminen 400 bin kişiyi etkileyen son tahliye emirlerinin, insanları güvensiz bölgelere geri dönmeye zorlamasından korkuyor.
Bu bölgeler, defalarca hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef alınmıştı.
OCHA, “İsrail ordusu tarafından verilen yeni bir tahliye emri, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki sözde 'insani bölge'de yaklaşık 8,7 km karelik bir alanı kapsıyor ve bölgenin alanını yaklaşık yüzde 15 oranında azaltıyor” açıklamasını yaptı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu hafta başında yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki militanlara karşı “güçlü bir operasyon” düzenleyeceklerini duyurmuş ve Hamas'ı, bölgeyi İsrail'e roket atmak için kullanmakla suçlamıştı.
İsrail güçleri, daha önce insani yardım bölgesi olarak belirlenen el-Mavasi'nin bazı bölümlerinde de operasyon düzenlemişti.
Buna rağmen burada barınan herkese “el-Mavasi'deki ayarlanmış insani yardım bölgesine” kaçmaları talimatı verildi.
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