Han Yunus'ta İsrail saldırıları: Nasır hastanesi kriz içinde, yaralılar için yer kalmadı

TAHLİYE EMİRLERİ GÜVENSİZ BÖLGELERE GÖÇE ZORLUYOR



Yardım kuruluşları, İsrail güçlerinin Han Yunus ve el-Mevasi kıyı bölgesinin bazı kesimlerinde tahminen 400 bin kişiyi etkileyen son tahliye emirlerinin, insanları güvensiz bölgelere geri dönmeye zorlamasından korkuyor.



Bu bölgeler, defalarca hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef alınmıştı.



OCHA, “İsrail ordusu tarafından verilen yeni bir tahliye emri, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki sözde 'insani bölge'de yaklaşık 8,7 km karelik bir alanı kapsıyor ve bölgenin alanını yaklaşık yüzde 15 oranında azaltıyor” açıklamasını yaptı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu hafta başında yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki militanlara karşı “güçlü bir operasyon” düzenleyeceklerini duyurmuş ve Hamas'ı, bölgeyi İsrail'e roket atmak için kullanmakla suçlamıştı.



İsrail güçleri, daha önce insani yardım bölgesi olarak belirlenen el-Mavasi'nin bazı bölümlerinde de operasyon düzenlemişti.



Buna rağmen burada barınan herkese “el-Mavasi'deki ayarlanmış insani yardım bölgesine” kaçmaları talimatı verildi.