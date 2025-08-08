Hangi ülke ne dedi? İsrail'in "tam işgal" planına dünyadan tepkiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı ve askerler sınıra yığılmaya başladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar, "Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi ile Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olarak belirlendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararın "en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti. Bakanlık, ""Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta" dedi.

AVUSTRALYA

İsrail'in topyekün işgaline ilk tepkiyi Avustralya verdi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı.

Wong, bu durumun yalnızca insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirterek, "Kalıcı barışı güvence altına almak için tek yol iki devletli çözümdür, uluslararası tanınan sınırlar dahilinde, yan yana yaşayacak İsrail devleti ve bir Filistin devletidir" diye konuştu.



İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in kararının yanlış olduğunu belirterek, Netanyahu hükümetini, kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır. Bu eylem, çatışmayı sonlandırmaya ya da rehinelerin serbest bırakılmasını garanti altına almaya yardımcı olmayacak. Yalnızca daha fazla kan gölü yaratacak" dedi.

İngiltere geçtiğimiz haftalarda, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti.

Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını bildirdi.