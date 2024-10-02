Hangi ülkeler Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı?

İsrail'in Lübnan'a karadan işgal başlatması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, vatandaşlarını tahliye etme çalışması yürüttüğünü açıkladı.

Lübnan'daki durumun kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" dedi.

Bakanlık, süreci yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin kurulduğunu bildirdi.

İTALYA

İtalya, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personel sayısını azalttı ve güvenlik personelini arttırdı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vatandaşlarını defalarca ülkeyi terk etmeye çağırdı ve bölgedeki İtalyan barış gücü askerlerinin güvenliği konusunda İsrail'den güvence istedi.

HOLLANDA

Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde iki uçuşla Lübnan'daki vatandaşlarını ülkelerine geri göndermek üzere bir askeri uçak göndereceklerini bildirdi.

POLONYA



Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Beyrut Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını sınırlandıracaklarını ve Varşova'nın Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım organize edeceğini söyledi.



PORTEKİZ



Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Lübnan'da yaşayan az sayıda Portekiz vatandaşının tahliyesine yardımcı olan Lübnan'a seyahat edilmemesini tavsiye etti.



İSPANYA



İspanya, 350 kadar vatandaşını yarın erken saatlerde Lübnan'dan tahliye etmek üzere iki askeri uçak göndermeyi planlıyor.



İNGİLTERE



İngiltere, vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı. Kıbrıs'a yaklaşık 700 asker gönderdi ve iki Kraliyet Donanması gemisi de dahil olmak üzere askeri varlıklarını güçlendirdi.

İngiltere, bugün ayrılmak isteyen İngilizler'den gelebilecek ilave talepleri karşılamak üzere bir uçak kiraladı ve bu kişileri doğrudan Londra'ya geri uçuracak.



AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD, Amerikalıların Lübnan'dan tahliyesi gibi senaryolara hazırlıklı olmak üzere Kıbrıs'a onlarca asker konuşlandırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Amerikalılar için daha fazla koltukla Lübnan dışına uçuşlar eklemek için havayolu şirketleriyle birlikte çalıştığını kaydetti.

