Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Yoğun katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Haniye'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Haniye'nin naaşı törenin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.



Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

Hamas yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.



Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi.



İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı. Sonuçların yakında açıklanacağı belirtildi.



Haniye'nin öldürülmesine karşı Tahran'ın stratejisine karar verilecek.