Haniye suikastı sonrası Mısır'da "ateşkes" masası

İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatı ve Şin Bet güvenlik servisinin başkanları, ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gitti.

Heyet, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması için müzakerelerde bulunmak üzere başkent Kahire'ye vardı.

Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ardından İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varmak amacıyla heyet göndermesi dikkat çekti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin bilidirdiğine göre, müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Hamas'ın görüşmeleri "havaya uçurmadığını" ve görüşmelere bağlı kaldığını belirtti.

Ancak İsrail'in tahminlerine göre Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi ve beklenen tepki görüşmelerdeki ilerlemeyi geciktirecek.

Mossad ve Şin Bet başkanlarının, ziyaret sırasında Mısır istihbarat şefi Abbas Kamal ile görüşmesi bekleniyor.



İsrail, Mısır ile aralarında Philadelphi Rotası'nın geleceği, Netzer Yolu'nun denetimi ve Refah sınır kapısının idaresi gibi konuların da bulunduğu bir dizi güvenlik meselesini görüşüyor.

Masadaki rehine anlaşmasının şartlarıyla ilgili olan bu meselelerin iki haftadır tartışıldığı belirtiliyor.