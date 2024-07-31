Haniye suikasti sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama: "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.



İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.



Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı. Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El-Hayya, "Füze doğrudan Haniye'ye isabet etti" açıklamasında bulundu.



Haniye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği duyuruldu.



HAMAS: BAŞKA SEÇENEK KALMADI



Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kulllandı.



Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi.



Hamas üst düzey yetkilisi Halil El Hayya da şu açıklamayı yaptı: İsrail'le tüm seçenekler başarısız oldu, direnişten başka seçenek yok."

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA



İsrail Başbakanı Netanyahu ise akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Netanyahu, Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

Netanyahu ayrıca, "İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" diye konuştu.

