Haniye suikastında yeni iddia: "İsrail, ABD'ye haber verdi"

Amerikan gazetesi Washington Post, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi, suikastın arkasında kendisinin olduğu konusunda bilgilendirdiğini öne sürdü.

Washington Post gazetesi, haberi Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdı.



Biden yönetiminin Haniye'nin öldürülmesinden dolayı öfkeli olduğu aktarıldı. İddiaya göre, bu hamlenin Gazze'de ateşkes için aylardır sürdürülen müzakereleri alt üst edebileceğinden endişe ediliyor.



Gazete, ABD'li yetkililerin, İsrail'in Hizbullah veya İranlı komutanlara yönelik suikast operasyonları öncesinde kendilerini bilgilendirmemesi nedeniyle gerildiğini de aktardı.

Washington Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğrulamıştı.