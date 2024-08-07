Haniye suikastında yeni iddia: "İsrail, ABD'ye haber verdi"

Amerikan gazetesi Washington Post, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi, suikastın arkasında kendisinin olduğu konusunda bilgilendirdiğini öne sürdü.
Washington Post gazetesi, haberi Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdı.
Biden yönetiminin Haniye'nin öldürülmesinden dolayı öfkeli olduğu aktarıldı. İddiaya göre, bu hamlenin Gazze'de ateşkes için aylardır sürdürülen müzakereleri alt üst edebileceğinden endişe ediliyor.
Gazete, ABD'li yetkililerin, İsrail'in Hizbullah veya İranlı komutanlara yönelik suikast operasyonları öncesinde kendilerini bilgilendirmemesi nedeniyle gerildiğini de aktardı.
Washington Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğrulamıştı.
HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN SUİKASTI
Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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