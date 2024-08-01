Haniye suikastinde yeni iddia: "Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü"

ABD merkezli New York Times gazetesi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da kaldığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında korunan misafirhaneye haftalar önceden sokulmuş bir patlayıcı ile öldürüldüğünü iddia etti.



İki İranlı ve bir Amerikalı görevlinin de aralarında bulunduğu yedi Ortadoğulu yetkili, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan patlayıcı bir cihazla öldürüldüğünü öne sürdü.



2 AY ÖNCEDEN SAKLANDI Yetkililere göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhaneye saklanmıştı. Misafirhane, Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından işletiliyor ve korunuyor.



New York Times'a konuşan beş yetkili, misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını söyledi. Patlamada korumalarından biri de hayatını kaybetti.



Ortadoğulu yetkililere göre Haniye, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez daha misafirhanede kalmıştı.

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler Haberi Görüntüle

FÜZE TEORİLERİ VE ARDINDAN GELENLER



Suikastten sonraki saatlerde spekülasyonlar hemen İsrail'in, muhtemelen bir insansız hava aracından veya bir uçaktan atılan bir füze ile Haniye'yi öldürmüş olabileceği ihtimaline odaklandı.



Bu füze teorisi, İsrail'in başkentte bir hava saldırısını gerçekleştirmek için İran hava savunma sistemlerini nasıl atlatabildiği sorusunu gündeme getirdi.

Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi Haberi Görüntüle

İRAN SAVUNMASINDA TARİHİ GÜVENLİK AÇIĞI



Görünen o ki, suikastçılar İran'ın savunmasındaki farklı bir açığı istismar etmeyi başarmışlardı: Sıkı bir şekilde korunan bir yerleşkenin güvenliğindeki bir boşluk, bir bombanın yerleştirilmesine ve patlatılmadan önce haftalarca gizli kalmasına olanak sağlamıştı.



Üç İranlı yetkili, böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından felaket niteliğinde bir başarısızlık olduğunu belirtti.



Bombanın misafirhaneye nasıl saklandığı ise belirsizliğini koruyor. Ortadoğulu yetkililer, suikastın planlanmasının aylar sürdüğünü ve tesisin önceden kapsamlı bir şekilde aranmış olması gerektiğini vurguladı.