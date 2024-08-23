Haniye suikastının ardından Hamas'ın misilleme planı sızdırıldı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından Filistinli örgüt, intikam amacıyla yurtdışındaki İsraillilere saldırı düzenleme yönünde stratejik bir karar aldı.



İsrailli medya kuruluşu Kanal 12'ye konuşan ve kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen Filistinli yetkililer, bu operasyon kararının, suikasttan iki gün sonra alındığını iddia etti.

Kaynaklar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğrudan saldırı düzenleme kapasitesi azaldığı için grubun strateji değiştirdiğini düşünüyor.



Hamas'ın İsrailli sivilleri mi yoksa yetkilileri mi hedef alacağı ise belirsizliğini koruyor.



Hamas ve destekçisi İran, Haniye'nin üç hafta önce Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme yapma sözü verdi.