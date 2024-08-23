Haniye suikastının ardından Hamas'ın misilleme planı sızdırıldı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Hamas'ın misilleme planı ortaya çıktı. Plana göre Hamas'ın, yabancı ülkelerdeki İsraillileri hedef alacağı öne sürülüyor.

Haniye suikastının ardından Hamas'ın misilleme planı sızdırıldı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından Filistinli örgüt, intikam amacıyla yurtdışındaki İsraillilere saldırı düzenleme yönünde stratejik bir karar aldı.

İsrailli medya kuruluşu Kanal 12'ye konuşan ve kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen Filistinli yetkililer, bu operasyon kararının, suikasttan iki gün sonra alındığını iddia etti.

Kaynaklar, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğrudan saldırı düzenleme kapasitesi azaldığı için grubun strateji değiştirdiğini düşünüyor.

Hamas'ın İsrailli sivilleri mi yoksa yetkilileri mi hedef alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Hamas ve destekçisi , Haniye'nin üç hafta önce Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme yapma sözü verdi.

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

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SUİKASTIN ARDINDAN GELENLER

Hamas lideri Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı Tahran'da, kaldığı konutta saldırıya uğramıştı.

Hamas ve İran, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuş ve suikastın ülke dışından bir füze saldırısıyla düzenlendiğini öne sürmüştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Haniye'nin öldürüldüğü gün, ordunun bölgede hava saldırısı düzenlemediğini iddia etmişti.

Amerikan gazetesi New York Times (NYT), suikastın Haniye'nin kaldığı odalara yerleştirilen patlayıcılarla düzenlendiğini öne sürdü.

Ancak Hamas, iddiaları reddederek Haniye'nin bir füze ya da mermiyle öldürüldüğünü açıkladı.

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