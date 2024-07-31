Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Katar'a götürülecek

Suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için ilk cenaze töreni perşembe günü Tahran'da düzenlenecek. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Katar'a götürülecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşının, perşembe günü Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından 'ın başkenti Doha'ya götürüleceği açıklandı.

Haniye, 'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.

İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.

Haniye'nin koruması da saldırıda öldürüldü.

Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kulllandı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı. Sonuçların yakında açıklanacağı belirtildi.

Haniye'nin öldürülmesine karşı Tahran'ın stratejisine karar verilecek.

Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü

Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü

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