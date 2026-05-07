Hantavirüs paniği. Bir kabin memuru karantinaya alındı
07.05.2026 13:21
Son Güncelleme: 07.05.2026 14:42
Gemideki üç hantavirüs hastası tahliye edilip Amsterdam'a götürülmüştü.
Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hollandalı bir yolcuyla temas ettiği belirtilen bir kabin memuru, virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada üç kişi öldü.
147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.
Bu gelişme bir kez daha pandemi korkusunu gündeme getirirken, Hollanda'dan bir kişinin virüs nedeniyle karantinaya alındığı haberi geldi.
Avrupa Birliği ise hantavirüs vakalarının tespit edilmesiyle ilgili, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir. Mevcut verilere göre şu aşamada endişe yaratacak bir durum bulunmuyor." açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, gemide 6 Mayıs itibarıyla sekiz hantavirüs vakası olduğunu açıkladı.
BİR KABİN MEMURU KARANTİNAYA ALINDI
Hollanda merkezli havayolu şirketinde görevli bir kabin memurunun, hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam'da tedavi altına alındığı bildirildi.
Kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu tespit edildi.
Hastaneye kaldırılan yolcunun bir gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine kendisiyle temas eden görevli gözetim altına alındı.
SİNGAPUR'DA DA 2 KİŞİ KARANTİNADA
Hantavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı MV Hondius yolcu gemisinde bulunan 2 kişinin, Singapur’da virüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi.
Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye gittiği sırada hantavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde bulunan 2 kişi, Singapur’da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde (NCID) virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
NCID tarafından yapılan açıklamada, "Test sonuçları bekleniyor. Birinde nezle belirtileri görülüyor ancak genel durumu iyi, diğeri ise asemptomatik. Singapur genelinde halk sağlığı açısından risk şu an düşük seviyede" dedi.
Söz konusu kişilerin gemiden ayrılarak 25 Nisan'da Saint Helena'dan Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yapılan uçuşta yer aldığını aktaran NCID, aynı uçuşta gemiden ayrılan ve Johannesburg’da 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede habtavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kadınında bulunduğunu ifade etti. NCID, söz konusu kişilerin birinin 2 Mayıs’ta diğerinin ise 6 Mayıs’ta Singapur’a geldiğini açıkladı. NCID, testlerin negatif çıkması halinde iki kişinin karantina süresinin 30 gün devam edeceğini belirterek, "Karantinadan çıkış öncesinde test tekrarlanacak, 45 gün boyunca telefonla takibe başlanacak" dedi.
PANDEMİ İHTİMALİ VAR MI?
Türkiye, hantavirüs ile 1997 yılında tanışmıştı .
Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Virüs; solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirdi. Peki hantavirüs bu potansiyeli taşıyor mu ve yeni bir pandemi tehlikesi var mı?
NTV'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şu an için böyle bir tehlike olmadığını ancak hantavirüste bu potansiyelin olduğuna dikkat çekti .