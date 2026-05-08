Hantavirüs paniği. Hollandalı kabin memurunun testi negatif çıktı

İngiltere'nin Sağlık Güvenlik Ajansı, Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha'da bir İngiliz vatandaşında hantavirüs olabileceğini açıkladı. Kurum yaptığı açıklamada iki İngiliz vatandaşının da hantavirüs vakası olarak doğrulandığını belirtti.

MV Hondius'taki salgında 1 Hollandalı çift ve 1Alman vatandaşı hayatını kaybetmişti. Şimdilik toplamda 5 kişinin virüse yakalandığı doğrulandı.

Geminin Pazar günü İspanya'nın Tenerife kentine yanaşması bekleniyor ve İngiltere Sağlık ve Güvenlik Ajansı, gemide bulunan ve semptom göstermeyen İngiliz vatandaşlarının uçakla ülkelerine geri gönderileceğini ve 45 gün boyunca karantinada kalmalarının isteneceğini söyledi.

TRUMP: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada hantavirüs salgını hakkında bilgilendirildiğini ve durumun büyük ölçüde kontrol altında olduğunu umduğunu söyledi.