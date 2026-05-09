Hantavirüslü gemi kıyıya yanaşmaya hazırlanıyor

SİNGAPURLU YOLCULARIN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Hantavirüs salgını yaşanan gemide 2 Singapurlu yolcunun ülkelerine döndükten sonra yapılan testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 65 ve 67 yaşlarındaki iki erkek yolcunun olaylı gemide seyahat ettiği ve 25 Nisan'da St. Helena'dan Johannesburg'a giden ve daha sonra Güney Afrika'da hayatını kaybeden bir hantavirüs hastasıyla aynı uçakta bulunduğu açıklanmıştı.

Laboratuvar testlerinde, Andes virüsü türü de dahil olmak üzere hantavirüs enfeksiyonuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı ortaya çıktı. 2 yolcunun yine de karantinaya alındıkları ve 30 gün boyunca karantinada kalacakları belirtildi. Yetkililer hantavirüsün kuluçka süresine denk gelen toplam 45 günlük bir izleme süresi boyunca telefonla gözetim altında tutulacağını bildirdi.