Hantavirüslü gemi kıyıya yanaşmaya hazırlanıyor
09.05.2026 14:13
Hantavirüslü gemi “MV Hondius”
Olaylı gemi 10 Mayıs sabahı İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentine demir atacak.
Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Hantavirüslü gemi “MV Hondius”, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentine demir atmaya hazırlanıyor.
Geminin kıyıya yanaşmasından önce çeşitli önlemler alan İspanya Sağlık Bakanı, duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan, MV Hondius'un 10 Mayıs Pazar günü yerel saatle 04.00 ile 06.00 arasında limana gelmesinin beklendiğini açıkladı. Gemiden önce İspanyol vatandaşlarının ineceğini söyleyen Bakan, hantavirüs nedeniyle ölen kişinin mürettebatla beraber gemide kalacağını ve geminin Tenerife'den Hollanda'ya devam edeceğini söyledi. Geminin Hollanda'da dezenfekte edileceği bildirilirken İspanya Sağlık Bakanı, “Genel nüfus için risk düşük seviyede.” diye konuştu.
İspanya İçişleri Bakanlığı da İspanyol olmayan diğer yolcuların uçaktan sadece ait oldukları ülkenin tahliye uçakları hazır olduğunda tahliye edileceğini açıkladı. Fransa, Almanya, Bekçika ve Hollanda'dan tahliye uçaklarının geleceği belirtildi.
Hantavirüs test örnekleri
SİNGAPURLU YOLCULARIN TEST SONUCU BELLİ OLDU
Hantavirüs salgını yaşanan gemide 2 Singapurlu yolcunun ülkelerine döndükten sonra yapılan testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 65 ve 67 yaşlarındaki iki erkek yolcunun olaylı gemide seyahat ettiği ve 25 Nisan'da St. Helena'dan Johannesburg'a giden ve daha sonra Güney Afrika'da hayatını kaybeden bir hantavirüs hastasıyla aynı uçakta bulunduğu açıklanmıştı.
Laboratuvar testlerinde, Andes virüsü türü de dahil olmak üzere hantavirüs enfeksiyonuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı ortaya çıktı. 2 yolcunun yine de karantinaya alındıkları ve 30 gün boyunca karantinada kalacakları belirtildi. Yetkililer hantavirüsün kuluçka süresine denk gelen toplam 45 günlük bir izleme süresi boyunca telefonla gözetim altında tutulacağını bildirdi.