Hantavirüslü gemi limana yanaştı

Tüm dünyanın takip ettiği Hantavirüslü gemi “MV Hondius” olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya 'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı.

Tenerife'deki Granadilla Limanı yakınlarına ulaşan gemide yolcuların ve mürettebatın bir kısmı tahliye edilecek. İspanyol yetkililere göre, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolcular, belirti göstermediklerinden olduklarından emin olmak için İspanyol sağlık yetkilileri tarafından test edilecek ve ardından küçük teknelerle karaya taşınacak.

Daha sonra yolcular limandan yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına, özel olarak hazırlanmış otobüslerle götürülecek ve buradan ülkelerine giden uçaklara binecekler.

Avrupa Halk Sağlığı Ajansı, yaptığı açıklamada yolcu gemisi MV Hondius'taki tüm yolcuların ihtiyati tedbir olarak yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini belirtti.

GEMİDEKİ TÜRKLER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye 'ye getirileceğini açıkladı. 3 yolcuda da herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı belirtildi. Açıklamada “Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.