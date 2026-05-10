Hantavirüslü gemiden tahliyeler başladı

Tüm dünyanın takip ettiği Hantavirüslü gemi “MV Hondius” olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya 'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı.

Tenerife'deki Granadilla Limanı yakınlarına ulaşan gemide yolcuların ve mürettebatın bir kısmı tahliye edildi.

İspanyol yetkililere göre, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolcular, belirti göstermediklerinden emin olmak için İspanyol sağlık yetkilileri tarafından test edilecek ve ardından küçük teknelerle karaya taşınacak.

Daha sonra yolcular limandan yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki havaalanına, özel olarak hazırlanmış otobüslerle götürülecek ve buradan ülkelerine giden uçaklara binecekler.

Avrupa Halk Sağlığı Ajansı, yaptığı açıklamada yolcu gemisi MV Hondius'taki tüm yolcuların ihtiyati tedbir olarak yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiğini belirtti.

İspanya Sağlık Bakanı da yaptığı açıklamada, planlandığı gibi önce İspanyolların, ardından Hollandalı yolcuların tahliye edileceğini söyledi. Bakan daha sonra Türkiye , Fransa, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yolcuların tahliye edileceğini açıkladı.