Hantavirüslü geminin olaylı yolculuğu bitti. Gemi dezenfekte edilecek

Yetkililer gemide kalan 23 mürettebat ile 2 tıbbi personel için karantina uygulanacağını açıkladı.

23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu taşıyan gemide Hantavirüs patlak vermiş, Hollandalı bir çift ile bir Alman vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Geminin kendisinin dezenfeksiyon sürecinden geçeceği belirtilirken, yerel liman otoriteleri Hollandalı olmayan bazı mürettebat üyeleri için karantina tesisleri kurulduğunu ancak bu kişilerin önerilen 42 günlük tam karantina süresi boyunca orada kalıp kalmayacaklarının henüz netleşmediğini ifade etti.

Söz konusu lüks gemi , salgın nedeniyle yolcuların karaya çıkmasının engellenmesi üzerine bu ayın başlarında asıl varış noktası olan Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) açıklarında mahsur kalmış, ardından DSÖ ve AB'nin İspanya'dan tahliyeyi Kanarya Adaları'nda yönetmesini talep etmesi üzerine asgari bir mürettebat ve iki ek tıbbi personelle Rotterdam'a doğru yola çıkmıştı.

Öncelikli olarak kemirgenler vasıtasıyla yayılan ancak nadir durumlarda uzun süreli yakın temasın ardından insandan insana da bulaşabildiği ifade edilen hantavirüsün kuluçka süresinin yaklaşık altı hafta sürmesi nedeniyle gemi mürettebatı, gemiden daha önce ayrılan yolcular ve onlarla temas halindeki kişiler şu anda dünya genelinde birkaç farklı ülkede karantina altında tutuluyor.