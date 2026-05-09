Hantavirüs'ün yayılma nedeni iklim değişikliği mi?
09.05.2026 10:19
Hantavirüs testi için alınan örnekler
Arjantin'de hantavirüs vakalarının geçtiğimiz yıldan bu yana arttığı gözlemlenirken uzmanlar artışın temelinde iklim değişikliği olabileceğini belirtiyor.
Bir yolcu gemisindeki ölümlerle birden adından söz ettiren ve pandemi korkusuna neden olan hantavirüs'e dair araştırmalar ve analizler büyüyor.
Araştırmacılar, Arjantin'de Hantavirüs vakalarının son bir yılda yaklaşık iki katına çıkarak 32 can kaybına yol açtığını ifade etti. Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2025'te başlayan mevcut sezonda doğrulanan vaka sayısı 57'den 101'e yükseldi. Bu sayının 2018'den bu yana en yüksek enfeksiyon seviyesi olduğu ifade ediliyor.
Yetkililer, 1 Nisan'da Ushuaia limanından ayrılan MV Hondius yolcu gemisindeki salgın sırasında hayatını kaybeden ve Arjantin'de geniş çaplı seyahat ettikleri belirlenen Hollandalı bir çiftin izini sürüyor.
Gemideki salgın, insandan insana yakın temasla bulaşabilen nadir ve şiddetli "Andes" türüyle ilişkilendirilirken, ülke genelindeki vakaların dağılımında da değişim gözlemleniyor.
Uzun yıllar güneydeki Patagonya ile anılan virüs, bu yıl en çok 42 vaka ile Buenos Aires eyaletinin bulunduğu ülkenin orta bölgelerinde görüldü. Virüsün ayrıca Kuzeybatı, Kuzeydoğu ve Güney bölgelerindeki eyaletlerde de endemik olduğu belirtiliyor.
HASTALIĞIN ARTIŞINDAKİ SEBEPLERDEN BİRİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Uzmanlara göre enfekte kemirgenlerin idrar veya dışkısına maruz kalma yoluyla bulaşan hastalıktaki bu artışın temelinde iklim değişikliği ve doğa tahribatı yatıyor.
Araştırmalara göre artan sıcaklıklar, virüsün ana taşıyıcısı olan "uzun kuyruklu fare"nin yeni bölgelere uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Ayrıca orman yangınlarının yaban hayatı yer değiştirmeye zorlaması, kırsal alanlardaki kentleşme ve ekstrem hava olayları, virüsün tarihsel olarak endemik olmayan bölgelere yayılmasına neden olabileceği belirtiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, riskli alanlardaki turizm faaliyetlerinin ve çalılıkların temizlenmemesinin tehlikeyi artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.
Arjantin Sağlık Bakanlığı, Hollandalı çiftin virüse maruz kalmış olabileceği güzergahları incelemek ve kemirgen analizi yapmak üzere Tierra del Fuego eyaletine ekipler sevk edileceğini duyurdu. Ancak yerel epidemiyoloji yetkilileri, çiftin Ushuaia'da bulunduğu 29 Mart - 1 Nisan tarihlerinin hastalığın kuluçka süresiyle örtüşmediğini savunuyor.