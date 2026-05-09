Hantavirüs'ün yayılma nedeni iklim değişikliği mi?

HASTALIĞIN ARTIŞINDAKİ SEBEPLERDEN BİRİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Uzmanlara göre enfekte kemirgenlerin idrar veya dışkısına maruz kalma yoluyla bulaşan hastalıktaki bu artışın temelinde iklim değişikliği ve doğa tahribatı yatıyor.

Araştırmalara göre artan sıcaklıklar, virüsün ana taşıyıcısı olan "uzun kuyruklu fare"nin yeni bölgelere uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Ayrıca orman yangınlarının yaban hayatı yer değiştirmeye zorlaması, kırsal alanlardaki kentleşme ve ekstrem hava olayları, virüsün tarihsel olarak endemik olmayan bölgelere yayılmasına neden olabileceği belirtiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, riskli alanlardaki turizm faaliyetlerinin ve çalılıkların temizlenmemesinin tehlikeyi artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Hollandalı çiftin virüse maruz kalmış olabileceği güzergahları incelemek ve kemirgen analizi yapmak üzere Tierra del Fuego eyaletine ekipler sevk edileceğini duyurdu. Ancak yerel epidemiyoloji yetkilileri, çiftin Ushuaia'da bulunduğu 29 Mart - 1 Nisan tarihlerinin hastalığın kuluçka süresiyle örtüşmediğini savunuyor.