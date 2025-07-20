"Hanzala" yeniden Gazze için yola çıkıyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi "Hanzala" Gazze'ye doğru yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor.



İnsani yardım yüklü gemi, 13 Temmuz'da İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan hareket etmişti ancak teknik aksaklıkların giderilmesi için 15 Temmuz'da Gallipoli limanına demirledi.



Özgürlük Filosu Koalisyonu gönüllüleri ve Filistin destekçilerinin çalışmaları sonucu hazırlıklarda son aşamaya gelindi.



Gemi sefere neredeyse hazır. Amaç başka bir limanda durmadan Gazze'ye ulaşmak.



Bu defa gemide bir Türk vatandaşı olmayacak.

Ancak Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun bir önceki misyonu olan "Madleen"e katılan ve İsrail'in alıkoyup daha sonra serbest bıraktığı aktivist Şuayb Ordu da geminin bir an önce yola çıkabilmesi için hazırlıklara yardım ediyor.



Fransız Milletvekili Gabrielle Cathala ise gemiye binecek isimler arasında.



Gemi, adını Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin çizdiği ve "adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci çocuğu" tasvir eden "Hanzala"dan alıyor.