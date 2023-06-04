Hapis cezası Almanya'yı karıştırdı

Dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda da aralarında maskeli kişilerin bulunduğu göstericiler, taş ve havai fişeklerle polise saldırmış, çok sayıda otomobil zarar görmüştü.



Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, bazı göstericiler de gözaltına alınmıştı.



SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ CEZASI



Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, 31 Mayıs'ta 28 yaşındaki Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.



Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 döneminde Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E'nin saldırılarda grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.