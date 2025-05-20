"Hardcore Pawn" programının fenomen ismi Les Gold öldü mü?

"Hardcore Pawn" programının sevilen yüzü Les Gold hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu.



YALANLANDI



Mayıs 2025'te sosyal medyada çıkan bu söylentiler, Les Gold'un oğlu Seth Gold tarafından yalanlanmıştır. Seth Gold, yaptığı açıklamada babasının sağlığının yerinde olduğunu belirtmiştir.



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Les Gold şu anda 74 yaşında ve Detroit'teki American Jewelry and Loan adlı rehinci dükkânını yönetmeye devam etmektedir. Daha önce de benzer söylentilerle karşılaşan Les Gold, 2023 yılında oğlu Seth Gold ile birlikte çektiği bir TikTok videosunda, "Gördüğünüz gibi, ölmedim! Endişelenen herkese teşekkür ederim" diyerek bu tür iddiaları yalanlamıştı.