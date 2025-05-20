"Hardcore Pawn" programının fenomen ismi Les Gold öldü mü?
"İkinci El Kralları" (Hardcore Pawn) programının sevilen ismi Les Gold hakkında sosyal medyada yayılan ölüm haberleri soru işaretlerine neden oldu.
"Hardcore Pawn" programının sevilen yüzü Les Gold hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Üçüncü kuşak bir rehinci olan Gold, 1978'de kurduğu American Jewelry and Loan ile sektörde adını duyurmuş, reality şovu sayesinde ise küresel bir üne kavuşmuştu.
YALANLANDI
Mayıs 2025'te sosyal medyada çıkan bu söylentiler, Les Gold'un oğlu Seth Gold tarafından yalanlanmıştır. Seth Gold, yaptığı açıklamada babasının sağlığının yerinde olduğunu belirtmiştir.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Les Gold şu anda 74 yaşında ve Detroit'teki American Jewelry and Loan adlı rehinci dükkânını yönetmeye devam etmektedir. Daha önce de benzer söylentilerle karşılaşan Les Gold, 2023 yılında oğlu Seth Gold ile birlikte çektiği bir TikTok videosunda, "Gördüğünüz gibi, ölmedim! Endişelenen herkese teşekkür ederim" diyerek bu tür iddiaları yalanlamıştı.
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