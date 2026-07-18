Hareket halindeki trende facia! Bilet kontrolü sırasında kavga çıktı, görevli raylara düştü

Almanya 'nın Baden-Württemberg eyaletinde, Offenburg-Karlsruhe seferini yapan bölgesel trende dün gece bilet kontrolü sırasında 36 yaşındaki bir yolcu ile Alman demir yolları adına görev yapan 26 yaşındaki güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

SAATTE 120 KİLOMETRE HIZLA İLERLEYEN TRENDEN SAVRULDU

Tartışmanın fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlisinin tren kapısına çarptığı, ardından kapalı kapının altından dışarı düşerek yaklaşık saatte 120 kilometre hızla ilerleyen trenden savrulduğu bildirildi.

Açıklamada, ağır kafa travması geçiren güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TRENİN BASAMAĞI DA YERİNDEN KOPTU

Olayın ardından tren inceleme amacıyla muhafaza altına alınırken, ilk bulgulara göre arbede sırasında trenin biniş basamağının bir bölümünün de yerinden koptuğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, trenlerde normal şartlarda bir kapının açık olması halinde makinistin uyarı alarak acil fren sistemini devreye sokması gerektiği ancak bu olayda böyle bir uyarının neden gerçekleşmediğinin de araştırıldığı belirtildi.

Güvenlik görevlisine saldıran Alman yolcunun gözaltına alındığı ifade edildi.