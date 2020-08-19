Hariri suikastı davasında karar

Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri'nin 2005'teki suikastiyle ilgili davada karar çıktı.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler destekli mahkeme, Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı terör saldırısı düzenlemek ve cinayet işlemekten suçlu buldu.



Suça ortaklık ile yargılanan diğer üç Hizbullah üyesi ise delil yetersizliğinden aklandı. Şüpheliler mahkemede gıyabında yargılandı.



Mahkeme ayrıca, Hizbullah liderlerinin veya Suriye hükümetinin Refik Hariri'nin öldürüldüğü saldırıya dahil olduğuna dair bir kanıt olmadığına hükmetti.



Duruşmaya Refik Hariri'nin oğlu eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri de katıldı.



Saad Hariri, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada karardan memnun olduğunu ifade etti.



Lübnan eski başbakanı refik hariri 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. saldırıda hariri'nin yanısıra 21 kişi daha yaşamını yitirmişti.



Hariri'nin öldürülmesinin ardından suikastten sorumlu tutulan Suriye, birliklerini Lübnan'dan çekmek zorunda kalmıştı.



Lahey'deki Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama nedeniyle karar duruşması ertelenmişti.