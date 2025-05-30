Harita uygulaması Almanya'da kaos yarattı: Otobanlar “kapalı”

Almanya’da Google Haritalar (Google Maps) çevrimiçi harita uygulamasında aralarında otobanların da olduğu otoyollarda çok sayıda “kırmızı nokta” işaretinin yer alması, hatalı bir şekilde yolların büyük bir kısmının kapalı olduğu izlenimini verdiği için kaosa sebep oldu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, 29 Mayıs Perşembe günü, 4 günlük tatilin hemen öncesinde yaşanan olayda, Google Haritalar uygulamasına bakanlar, yolların büyük bir kısmının kapalı gösterildiğini gördü. Bu yolların arasında, Frankfurt, Hamburg ve Berlin gibi büyük kentlerdeki yollar ile ülkenin güney, kuzey, güneybatı ve iç kesimlerini bağlayan karayolları da vardı. Bu durumdan, Belçika ve Hollanda’nın bazı bölgeleri de etkilendi.



ALTERNATİF YOLLARDA TRAFİK OLUŞTU



Google Haritalar’ı kullanan kişiler, Almanya’daki yolların büyük bir kısmının kapalı olduğu izlenimine kapıldı. Dört günlük bir dini tatil öncesinde yaşanan bu durum, çok sayıda kişinin yollarda olmasıyla da birlikte meydana gelen kaosu artırdı.



Ana arterlerin kapalı olduğunun düşünülmesi ise insanları alternatif yolları kullanmaya itti, bu yollarda tıkanmalar yaşandı ve uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda kişi de yardım için polis ve trafik yetkilileriyle iletişime geçti.



Başka harita uygulamalarını kullananlar ya da trafiğin durumunu radyodan dinleyen kişiler ise asıl durumun daha farklı olduğunu gördü. Buna göre, trafiğin sıkışık olduğu ileri sürülen yollarda trafik esasında gayet akıcıydı.



“BÜTÜN SİSTEM AKNE SALGININA YAKALANMIŞ GİBİ”



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu duruma tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Bütün otoyolları kapatmış olamazlar” derken, bir diğer kullanıcı, “Sanki otoban sistemi bir akne salgınına yakalanmış gibi” diye yazdı.

Bazı kullanıcılar “büyük çaplı bir terör olayı” olasılığını değerlendirirken, başkaları “yabancı bir devletin siber saldırısı” olabileceğini ileri sürdü. Bu duruma neyin sebep olduğu ise halen belirsizliğini koruyor.



Google’dan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, ne olduğunu tespit etmek için bilgileri incelediklerini söyledi. Sözcü, kullanıcıların hata bildirimlerinin ardından hatalı “kapalı yol” işaretlerini kaldırmaya başladıklarını ama spesifik vakalar konusunda yorum yapamayacaklarını belirtti.

